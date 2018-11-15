Власти Калининграда хотят интегрировать турмаршруты в международные проекты

КАЛИНИНГРАД, 15 ноя — РИА Новости. Калининградские власти хотят интегрировать региональные туристические маршруты в глобальные международные проекты, что позволит более эффективно продвигать местные турпродукты, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на регионального министра по культуре и туризму Андрея Ермака.
"Ещё один интересный проект – это включение наших турмаршрутов в маршруты Совета Европы. Иностранцы активно интересуются маршрутами, которые входят в глобальные проекты, потому что они доверяют им как стандарту качества. Мы хотим включить в маршруты Совета Европы те, что связаны с Петром I, Наполеоном и янтарной тематикой", — сказал Ермак.
По его словам, в Калининградской области сейчас действуют около 50 туристических маршрутов различной тематики: связанные с историческим, культурно-познавательным туризмом. При этом большинство туристов путешествуют самостоятельно, многие пользуются виртуальным путеводителем KLD-3D.RU.
"Есть несколько маршрутов, которые мы рекомендуем посетить, кроме традиционных, связанных с янтарем и Балтийским морем, это восток области, где также много объектов культурного наследия. Мы назвали эти маршруты "Военная история Калининградской области. Во славу русского оружия", — добавил министр.
Ермак отметил, что эти объекты связаны с такими историческими событиями, как Семилетняя война, Гросс-Егерсдорфское сражение, Первая мировая война, Наполеоновские сражения.
По информации министерства, за январь-август регион посетили более миллиона человек, по итогам года специалисты прогнозируют 1,5 миллиона туристов.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.