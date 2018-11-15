Власти Калининграда хотят интегрировать турмаршруты в международные проекты

КАЛИНИНГРАД, 15 ноя — РИА Новости. Калининградские власти хотят интегрировать региональные туристические маршруты в глобальные международные проекты, что позволит более эффективно продвигать местные турпродукты, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на регионального министра по культуре и туризму Андрея Ермака.

"Ещё один интересный проект – это включение наших турмаршрутов в маршруты Совета Европы. Иностранцы активно интересуются маршрутами, которые входят в глобальные проекты, потому что они доверяют им как стандарту качества. Мы хотим включить в маршруты Совета Европы те, что связаны с Петром I, Наполеоном и янтарной тематикой", — сказал Ермак.

По его словам, в Калининградской области сейчас действуют около 50 туристических маршрутов различной тематики: связанные с историческим, культурно-познавательным туризмом. При этом большинство туристов путешествуют самостоятельно, многие пользуются виртуальным путеводителем KLD-3D.RU.

"Есть несколько маршрутов, которые мы рекомендуем посетить, кроме традиционных, связанных с янтарем и Балтийским морем, это восток области, где также много объектов культурного наследия. Мы назвали эти маршруты "Военная история Калининградской области. Во славу русского оружия", — добавил министр.

Ермак отметил, что эти объекты связаны с такими историческими событиями, как Семилетняя война, Гросс-Егерсдорфское сражение, Первая мировая война, Наполеоновские сражения.

По информации министерства, за январь-август регион посетили более миллиона человек, по итогам года специалисты прогнозируют 1,5 миллиона туристов.