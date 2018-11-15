Сирия надеется в 2019 году увеличить число туристов до двух миллионов

ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Сирия ожидает в 2019 году около двух миллионов туристов, заявил министр туризма страны Башр Язиджи.
Чиновник сообщил, выступая в парламенте на обсуждении бюджета министерства, что прибыль от туризма в 2018 году составила порядка 2,5 миллиардов сирийских лир (около 5,7 миллиона долларов). Говоря о выгодности туризма, министр отметил, что прибыль от одного туриста равняется прибыли от "десяти баррелей нефти".
"Мы ожидаем, что в Сирию приедет около двух миллионов туристов из зарубежных стран, в том числе арабских", — сказал министр газете al-Watan. По его словам, за 2017 год Сирию посетили 1,3 миллиона туристов, из них 200 тысяч — с целью познакомиться с религиозными объектами.
Язиджи отметил, что вопрос медицинского туризма остается в Сирии неорганизованным. Он предложил министерству здравоохранения создавать специальные курорты с акцентом на медицинский туризм.
По словам министра, одной из первоочередных задач является обновление гостиниц и повышение уровня обслуживания.
Министр рассказал, что ведомство с помощью новейших технологий пытается популяризировать образ Сирии как курорта. Он добавил, что министерство направило в посольства Сирии в различных странах призыв распространить в местных СМИ сообщения, показывающие, как на самом деле обстоит ситуация в стране.
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