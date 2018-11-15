В Боливии археологи нашли останки и артефакты коренных жителей XV века

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Команда археологов в Боливии сообщила об обнаружении захоронений с сотнями артефактов и человеческих останков XV века, принадлежавших коренным народам, передает агентство Рейтер.
Как сообщается, министерство культуры и туризма Боливии дало разрешение на раскопки более трех месяцев назад после обнаружения археологических находок во время добычи полезных ископаемых. Захоронения, о которых идет речь, находятся примерно в 30 километрах к юго-западу от столицы Боливии Ла-Паса. Предполагается, что они могут принадлежать народности Пакахес (Pacajes).
"Мы нашли два особых захоронения, в одном из которых было около 108 человек. Они были сильно повреждены, но мы смогли восстановить предметы, с которыми были похоронены люди", — заявил археолог Вандерсон Эскердо.
Археолог отметил, что два захоронения были расхищены, но другие остались нетронутыми. Самое большое из них кроме человеческих останков содержало металлические предметы, а также керамическую и деревянную посуду. "Это предметы, четко приписываемые культуре инков, и другим, которые не инки, а скорее аймара", — пояснил Эскердо.
Королевство Аймара процветало в горных районах Боливии до того, как его завоевала империя инков в середине XV века. Археологи полагают, что народность Пакахес (Pacajes) могла пережить завоевание инков, но впоследствии стать жертвой эпидемии.
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