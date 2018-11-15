Новогодние праздники в Сочи проведут около полумиллиона туристов

СОЧИ, 15 ноя — РИА Новости. Сочи готов принять на предстоящие новогодние праздники 500 тысяч туристов, из них 350 тысяч примет горный кластер и 150 тысяч – прибрежный кластер, рассказал руководитель управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.

"На новогодние каникулы мы планируем принять всего в Сочи по аналогу с прошлым годом порядка 500 тысяч туристов. Из них 350 тысяч мы ожидаем, что будет жить на Красной Поляне или поедет туда. И 150 тысяч — это прибрежный кластер", — заявил Доморат.

По данным местных туроператоров, продажи в Сочи на предстоящие новогодние праздники увеличились в конце лета, в сентябре спрос упал, в ноябре опять возобновился.

"У нас порядка 20 тысяч мест в Красной Поляне. Федеральные туроператоры говорят, что в этом году у них уже сейчас увеличились на 20% продажи в прибрежных отелях, потому что горный кластер для достаточно определённого сегмента туристов, поэтому прибрежка продаётся больше. Глубина продаж достаточно приличная, именно поэтому мест в отелях Красной Поляны уже очень мало. Конечно, номера на новогодние каникулы ещё есть, но они стремительно заканчиваются", — подчеркнул Доморат.