МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В XIX веке люди размышляли о том, как будут выглядеть путешествия в будущем. Так, они полагали, что по городу мы будем передвигаться на маленьких самолетах, ездить на поезде по воде и оседлаем рыб. По крайней мере, именно это изображено на французских карикатурах, которым более двухсот лет, сообщает The Telegraph.

Инженер-строитель Дж. Альфред Элли Уоткинс предсказывал, что в будущем человечество создаст электрические корабли, которые смогут пересечь Атлантику за пару дней, и поезда, которые едут со скоростью 240 километров в час.

Сегодня круиз на пароме из Великобритании в Нью-Йорк занимает неделю. А вот поезда действительно могут развивать предсказанную тогда скорость. Например, "Сапсан", идущий по маршруту Санкт-Петербург – Москва, способен перемещаться со скоростью до 300 километров в час.

© Фото : Villemard Открытка из серии футуристических рисунков "Франция в 2000-ом году" © Фото : Villemard Открытка из серии футуристических рисунков "Франция в 2000-ом году"

В документальном фильме, снятом в 1920-х годах, предсказывается появление "самолетов-монстров" с роскошными читальными залами, способными перевозить 600 пассажиров из Нью-Йорка в Лондон за один день.

И люди не ошиблись. Аэробус А380 – крупнейший в мире пассажирский самолет, может перевозить до 853 человек, хотя ни одна авиакомпания не набирает больше 538 пассажиров. Перелет занимает шесть часов.