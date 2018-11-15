МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В XIX веке люди размышляли о том, как будут выглядеть путешествия в будущем. Так, они полагали, что по городу мы будем передвигаться на маленьких самолетах, ездить на поезде по воде и оседлаем рыб. По крайней мере, именно это изображено на французских карикатурах, которым более двухсот лет, сообщает The Telegraph.
Инженер-строитель Дж. Альфред Элли Уоткинс предсказывал, что в будущем человечество создаст электрические корабли, которые смогут пересечь Атлантику за пару дней, и поезда, которые едут со скоростью 240 километров в час.
Сегодня круиз на пароме из Великобритании в Нью-Йорк занимает неделю. А вот поезда действительно могут развивать предсказанную тогда скорость. Например, "Сапсан", идущий по маршруту Санкт-Петербург – Москва, способен перемещаться со скоростью до 300 километров в час.
В документальном фильме, снятом в 1920-х годах, предсказывается появление "самолетов-монстров" с роскошными читальными залами, способными перевозить 600 пассажиров из Нью-Йорка в Лондон за один день.
И люди не ошиблись. Аэробус А380 – крупнейший в мире пассажирский самолет, может перевозить до 853 человек, хотя ни одна авиакомпания не набирает больше 538 пассажиров. Перелет занимает шесть часов.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.