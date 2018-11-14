СОЧИ, 14 ноя — РИА Новости. Сумма курортного сбора, собранного в Сочи с момента его введения по 1 ноября, составляет около 50 миллионов рублей, что выше планового показателя почти в два раза, рассказал руководитель управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат.

Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля — в восьми муниципалитетах Краснодарского края. Сбор взимается с совершеннолетних граждан, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. Конкретные ставки и дополнительные льготы устанавливают региональные власти. Но размер сбора не может превышать 100 рублей, а в 2018 году — 50 рублей в день.

"В Сочи по состоянию на 1 ноября собрано порядка 50 миллионов рублей, что составляет 60% от общей суммы, собранной по Краснодарскому краю со всех курортов, участвующих в эксперименте. Таким образом, Сочи в этом вопросе передовик, перевыполнил свой план почти в два раза", — заявил Доморат.

Он подчеркнул, что собранные деньги пойдут на обновление туристической инфраструктуры курорта. "Деньги пойдут на замену лавок на набережных, также на набережных мы планируем установить теневые беседки и обновить урны. Все это будет в едином стиле. Помимо этого анализ пляжных территорий показал, что на некоторых из них не хватает туалетных комнат. Поэтому за эти деньги мы планируем приобрести современные туалетные модули и установить их", — рассказал Доморат.

По его словам, также на эти деньги будет обновлена велосипедная дорожка на набережной в Имеретинской низменности.

"Она была построена еще к Олимпиаде, естественно, за четыре года ее немного укатали. За эти деньги планируем ее полностью обновить. Еще в каждом внутригородском районе хотим обустроить фотозону, чтобы туристы могли фотографироваться. Это примерные направления, за которые проголосовали наши жители во время конкурса на сайте. Но окончательное решение примет общественный совет при министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края", — уточнил Доморат.