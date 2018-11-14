Опрос показал, из-за чего пары ссорятся в путешествиях

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Эксперты провели опрос среди российских путешественников и выяснили, из-за чего партнеры чаще всего ругаются в поездках, сообщает Skyscanner.

Самой распространенной причиной ссор большинство опрошенных (34%) назвали неумение партнера делать красивые фотографии. Второй по популярности повод для конфликтов – зависимость от гаджетов и нежелание одного из влюбленных отрываться от экрана телефона. Замыкает тройку лидеров вечный спор о том, можно ли позволить себе поспать подольше, или стоит подняться ни свет ни заря, чтобы успеть все.

Среди других причин – разногласия о том, нужно ли выйти заранее, поехать ли налегке, на что потратить деньги, составить скрупулезный план или действовать спонтанно, выбрать пляжный отдых или активно познавать страну пребывания, жить в апартаментах или в отеле.