В Челябинской области благоустроят "границу" Европы и Азии для туристов

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Власти Челябинской области благоустроят территорию вблизи знака "Европа-Азия", расположенного на трассе М5 между городами Златоуст и Миасс, для привлечения туристов, сообщила в среду пресс-служба заксобрания региона.
По данным пресс-службы, предложение о наведении порядка в зоне знака "Европа–Азия" прозвучало на встрече председателя заксобрания региона Владимира Мякуша с ветеранским активом, председателями городских и районных советов.
"Мне понравилось предложение ветеранов о создании туристического кластера в этом знаковом месте. Совместно с губернатором области Борисом Дубровским будем заниматься решением вопроса. Министерство культуры уже работает с художниками и архитекторами по созданию проекта нового знака. Параллельно идет поиск инвестора для развития прилегающей территории", — цитирует пресс-служба слова Мякуша.
По его мнению, этот объект обладает большим туристическим потенциалом, и нужно "серьезно подойти к его благоустройству".
Как уточняет пресс-служба, обелиск "Европа-Азия", установленный в 1980-х годах, расположен непосредственно на трассе М-5 в месте, где она пересекает хребет Урал-Тау между городами Златоуст и Миасс. На сегодняшний день территория вокруг знака не благоустроена, а сам объект начинает разрушаться.
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