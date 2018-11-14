В Челябинской области благоустроят "границу" Европы и Азии для туристов

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Власти Челябинской области благоустроят территорию вблизи знака "Европа-Азия", расположенного на трассе М5 между городами Златоуст и Миасс, для привлечения туристов, сообщила в среду пресс-служба заксобрания региона.

По данным пресс-службы, предложение о наведении порядка в зоне знака "Европа–Азия" прозвучало на встрече председателя заксобрания региона Владимира Мякуша с ветеранским активом, председателями городских и районных советов.

"Мне понравилось предложение ветеранов о создании туристического кластера в этом знаковом месте. Совместно с губернатором области Борисом Дубровским будем заниматься решением вопроса. Министерство культуры уже работает с художниками и архитекторами по созданию проекта нового знака. Параллельно идет поиск инвестора для развития прилегающей территории", — цитирует пресс-служба слова Мякуша.

По его мнению, этот объект обладает большим туристическим потенциалом, и нужно "серьезно подойти к его благоустройству".

Как уточняет пресс-служба, обелиск "Европа-Азия", установленный в 1980-х годах, расположен непосредственно на трассе М-5 в месте, где она пересекает хребет Урал-Тау между городами Златоуст и Миасс. На сегодняшний день территория вокруг знака не благоустроена, а сам объект начинает разрушаться.