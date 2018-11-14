В Таиланде в прошлом году россияне потратили более двух миллиардов долларов

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Российские туристы поддержали экономику Таиланда на сумму более двух миллиардов долларов в прошлом году, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Оча.

"По нашим данным, мне сейчас коллеги подсказали, более двух миллиардов долларов оставили наши туристы в Таиланде в прошлом году", — сказал он.

Отношения России и Таиланда развиваются весьма позитивно, и поток туристов из России в королевство это подтверждает, добавил президент РФ.

Со своей стороны тайский премьер-министр сообщил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился примерно на 50%. "На 26% (увеличилось) количество российских туристов, посетивших Таиланд", — сказал Чан-Оча. Он также отметил позитивные отношения между Таиландом и Россией в сфере безопасности.