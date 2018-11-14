Крым вошел в тройку самых популярных направлений на Новый год

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Крым оказался в тройке самых популярных направлений на новогодние праздники в этом году, сообщила в среду пресс-служба регионального министерства курортов и туризма со ссылкой на данные сервиса онлайн бронирования Biletix.
"Крым в тройке самых популярных направлений новогодних праздников 2019 года. Средний чек на авиабилеты в Симферополь из Москвы в этом году снизился на 39%. Такую аналитику с учетом цен раннего бронирования предоставил сервис онлайн бронирования Biletix", — сообщили в минкурортов.
В тройке лидеров направления Москва-Сочи, Москва-Крым и Екатеринбург-Москва. По данным аналитиков, средняя цена билета из Москвы в Сочи и обратно выросла на 36% и составляет 8110 рублей, средняя цена билета Москва-Симферополь-Москва составляет 4922 рублей (7 960 рублей в прошлом году), что подняло Крым в рейтинге сервиса с шестого на второе место.
Помимо этого, определен топ-5 регионов, выбирающих Крым для новогодних и рождественских каникул. Это Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Сургут.
Ранее интернет-сервис для путешественников назвал полуостров лучшим внутренним регионом для осеннего отпуска. Такое мнение высказали российские туристы, проголосовав за Крым (21% проголосовавших).
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.