На Филиппинах три собаки прокатились на мотоцикле

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Очевидец снял на видео, как мужчина едет на мотоцикле в обществе трех собак.

На кадрах видно, что питомцы отлично себя чувствуют на мотоцикле, развивающем внушительную скорость — они сохраняют равновесие и спокойствие.

"Это было самое милое, что я когда-либо видела с участием собак, — заявила автор видео Энди Маналигод. – Мне кажется, что животные должны быть очень умными для того, чтобы так кататься".