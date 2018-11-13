Белорусский Дзед Мароз возглавляет рейтинг Дедов Морозов стран СНГ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Представлен рейтинг самых популярных у туристов Дедов Морозов в странах СНГ и Грузии предстоящей зимой, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

В первую десятку популярных у туристов Дедов Морозов стран СНГ входят Дзед Мароз в Белоруссии, Аяз Ата в Казахстане, Шахта Баба в Азербайджане, Каханд Папа в Армении, Корбобо в Узбекистане, Мош Крэчун в Молдавии, Аяз Ата в Киргизии, Бобои Барфи в Таджикистане, Аяз Баба в Туркменистане и Товлис Папа в Грузии.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещений туристами резиденций Дедов Морозов.