В Париже нашли львенка в шикарном автомобиле

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Маленького львенка обнаружила полиция в Lamborghini на Елисейских полях в Париже, сообщает NDTV.

По словам источника в полиции, львенок был обнаружен в арендованной машине во время полицейского рейда. Водитель был взят под стражу, а детенышу обеспечили уход. Это не первый случай изъятия.

В прошлом месяце шестинедельного львенка забрали из квартиры в пригороде Парижа, а его владельца приговорили к шести месяцам тюрьмы. В то же время крошечного львенка изъяли из гаража в Марселе.