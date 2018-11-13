МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты изучили данные о 33 000 рейсах, вылетевших из российских аэропортов в декабре 2017 года, чтобы выяснить, в какие зарубежные города россияне чаще всего летают в преддверии Нового года, сообщает AirHelp.

На первом месте оказался Стамбул: более 500 рейсов, направлявшихся в аэропорт имени Ататюрка, вылетело из российских городов в декабре 2017 года. Декабрь в Стамбуле — время распродаж (скидки до 50%), горных лыж и прогулок по городу: Голубая мечеть, дворец Топкапы, собор Айя-София, Гранд-Базар прекрасны в любое время года.

На втором месте — Дубай: 490 рейсов вылетело из российских аэропортов в столицу ОАЭ в декабре 2017 года. Одна из главных причин популярности города в декабре — идеальная погода. В это время там проходит Dubai Shopping Festival, и товары продаются со скидкой до 90%, а также многочисленные рождественские и новогодние ярмарки.

Ереван, Прага и Рига также вошли в список зарубежных направлений, наиболее популярных среди россиян в декабре 2017 года.

Кроме того, изучив данные о соблюдении авиакомпаниями графиков вылета и прилета, эксперты установили: лучший день недели для авиаперелетов в декабре — воскресенье (более 72% рейсов вылетели и прилетели вовремя), лучшее время — с 06:00 до 11:59 (70,5%).