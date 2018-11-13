В Японии стюардесса пошутила над пассажиром

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пассажир самолета, сидевший у глухой стены, попросил у стюардессы место у окна. В ответ она нарисовала окошко на листке бумаги и приклеила его к стене, сообщает DailyMail.
Этот случай произошел в Японии, когда пассажира, просившего место у окна, посадили рядом с глухой стеной. В ответ на просьбу пересадить его к окну, стюардесса удалилась, но вскоре вернулась с рисунком, где было изображено окно, и приклеила его к стене рядом с человеком.
Другие пассажиры нашли ответ забавным, сфотографировали рисунок и выложили в социальную сеть, где он набрал тысячи просмотров и лайков.
窓が無い座席だったので隣のお兄さんがＣＡさんにクレームをつけたら、上空の景色書いて貼り付けてくれたwww pic.twitter.com/FJv6kJnwnD— こぉ↑すけ@しおりおし (@kooo_TmS_suke) 5 ноября 2018 г.
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