В Японии стюардесса пошутила над пассажиром

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пассажир самолета, сидевший у глухой стены, попросил у стюардессы место у окна. В ответ она нарисовала окошко на листке бумаги и приклеила его к стене, сообщает DailyMail.

Этот случай произошел в Японии, когда пассажира, просившего место у окна, посадили рядом с глухой стеной. В ответ на просьбу пересадить его к окну, стюардесса удалилась, но вскоре вернулась с рисунком, где было изображено окно, и приклеила его к стене рядом с человеком.

Другие пассажиры нашли ответ забавным, сфотографировали рисунок и выложили в социальную сеть, где он набрал тысячи просмотров и лайков.