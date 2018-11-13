Впервые за 11 лет урожай, собранный "Массандрой", стал "особо выдающимся"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В ФГУП "ПАО Массандра" завершилась сборка урожая, который на 344 тонны превысил показатель прошлого года и стал, по словам аграриев, особо выдающимся, сообщается на официальном сайте предприятия.
За всю историю агрометеонаблюдений, которые в "Массандре" ведутся с 1930 года, "особо выдающимся" урожай был лишь 16 раз. Последний – в 2007 году. 2018 год также выдался именно таким.
"Для нас важна не только урожайность и не столько валовый сбор, как качество полученного урожая и виноматериалов. Этот год дал нам возможность приготовить целую палитру массандровских вин – от сухих до ликерных. В том числе редчайшие марки, такие как "Мускат белый Ливадия" и "Пино-гри Ай-Даниль", которые мы не готовили пять и шесть лет, соответственно", — заявила генеральный директор "Массандры" Янина Павленко.
По ее словам, в климатическом плане год был непростым – аномально засушливый август сменил дождливый сентябрь. Однако такие условия негативно сказались лишь на некоторых столовых сортах – часть из них из-за лишней влаги растрескалась на лозе. Технические сорта не пострадали.
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