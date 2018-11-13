Эксперты составили рейтинг российских Дедов Морозов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. К 18 ноября — Дню рождения Деда Мороза — аналитики представили рейтинг самых популярных Дедов Морозов в России предстоящей зимой, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

Главный Дед Мороз России в Великом Устюге в свой День рождения 18 ноября зажжет огни на первой новогодней елке в стране и потом отправится в путешествие по России.

В первую десятку Дедов Морозов, популярных в России, входят всероссийский Дед Мороз в Великом Устюге Вологодской области, Кыш Бабай в Яна Кырлай в Татарстане, Паккайне в Олонце в Карелии, Саган Убген в Бурятии, Тол Бабай в Удмуртии, Юшто Кугыза в Марий Эл, Якшамо Атя в Мордовии, Хел Мучи в Чувашии, Ямал Ири в Ямало-Ненецком АО и Соок Ирей в Туве.