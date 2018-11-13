В Дании собачьи упряжки признали официальным видом транспорта

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта. С 1 января 2019 года в Дании на них можно будет ездить по автодорогам и рядом с ними, сообщает "Евро Пульс".

Речь идет не только о санях, запряженных ездовыми собаками, но и о специальных тележках на колесах. Ожидается, что в основном собачьими упряжками будут пользоваться на прогулках и в качестве активного отдыха.

Раньше на собачьих упряжках можно было ездить только в специально отведенных местах.

Езда на собачьих упряжках в Дании – традиционное искусство. В стране действует клуб собачьих упряжек Dansk Polarhunde Klub, члены которого тренируют собак и вместе устраивают выезды.