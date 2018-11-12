В Турции надеются на отмену виз с Россией в 2019 году

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Заместитель министра торговли Турции Фатих Метин выразил надежду, что в следующем году визовый режим между Россией и Турцией будет отменен.

Метин отметил, что в 2018 году Турцию посетили шесть миллионов российских туристов и планируется, что в ближайшее время эта цифра возрастет.

"2019 год объявлен годом культуры и туризма России и Турции. Я надеюсь, что в этот год визы будут отменены, и тогда турецкие туристы начнут приезжать в Россию", — сказал Метин во время пленарного заседания на российско-турецком бизнес-форуме "Новая эра российско-турецких деловых отношений" в Москве. В августе глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России к переговорам об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан.

Российско-турецкие отношения интенсивно развиваются после преодоления кризиса между двумя странами в связи с уничтожением ВВС Турции над Сирией российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 года. Тогда на фоне охлаждения отношений двух стран Россия ввела визовый режим для граждан Турции.