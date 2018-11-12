Эксперты выяснили, сколько туристы платят сверх All Inclusive

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В Великобритании подсчитали, сколько денег оставляют туристы в своем отеле, работающем по системе "все включено", оплачивая услуги, не входящие в пакет, и сколько – в местных магазинах и ресторанах. При этом расходы россиян в отелях "все включено" заметно ниже, сообщает АТОР.

Всего в исследовании Королевской Почты Великобритании (Post Office) 2018 года было опрошено две тысячи взрослых британцев, треть из которых планировали отдых по системе "все включено". У респондентов выясняли подробности расходов в их прошлом отпуске.

В среднем, согласно результатам опроса, в течение своего отдыха британские туристы, выбирающие турпакеты с "все включено", тратят в своих отелях за период отпуска эквивалент 536 долларов США сверх стоимости путевки All Inclusive. Впрочем, на средиземноморских направлениях эта сумма ниже – около 300 долларов.

Большая часть этих трат, согласно данным Post Office, уходит у британцев на оплату не входящих в пакет алкогольных напитков и коктейлей в ресторанах и барах отелей, а также на ужины a la carte.

Интерес для сравнения представляет недавнее исследование Сбербанка России, где были проанализированы расходы туристов по картам этого банка на различных направлениях за рубежом. Важно, что в тратах по картам здесь были учтены и снятия наличных в банкоматах – таким образом, сюда включены и расходы по оплате товаров и услуг в наличной валюте тоже.

Согласно данным Сбербанка, этим летом на самом массовом туристическом выездном направлении, в Турции, пользовались своими картами 467 тысяч клиентов этого банка.

Общая сумма их расходов составила 8,4 миллиардов рублей. Таким образом, россияне в Турции во время летнего отдыха тратят в среднем около 270 долларов США. Эти расходы — сверх оплаты турпутевки, при покупке которой 95% клиентов турагентств выбирают отдых в отелях с системой "все включено".