Дешевле не будет. Куда поехать на Новый год и сколько это стоит

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Сейчас еще есть возможность купить новогодний тур по приемлемым ценам — акции раннего бронирования продолжаются до конца ноября. Но туристы все равно жалуются на дороговизну и даже переносят поездки на послепраздничные даты. О том, куда отправиться на зимние каникулы и стоит ли ждать горящих туров, — в материале РИА Новости.

Есть из чего выбрать

"Зимой есть только один пик продаж — это новогодние праздники, поэтому я бы советовала покупать туры до конца ноября, пока у туроператоров действуют акции раннего бронирования", — говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, российские курорты и Таиланд — самые популярные новогодние направления. "Дышат друг другу в затылок", — шутит эксперт.

"Еще есть из чего выбрать, много вариантов для отдыха в традиционных "зимних" странах: Таиланде, Вьетнаме, ОАЭ", — перечисляет генеральный директор крупной туроператорской компании Анна Подгорная.

В Юго-Восточной Азии отмечают и Новый год, и католическое Рождество. Иногда наряжают пальмы, но и новогодние ели встречаются в гостиницах и на пляжах. Такая поездка обойдется примерно в 70 тысяч рублей на человека. На сайтах туркомпаний можно найти более дешевые предложения, но забронировать их не получается — онлайн-система не позволяет.

"Если хочется купаться в теплом море, можно порекомендовать также отдых на Кубе и в Доминикане", — рассказывает ведущий менеджер по связям с общественностью международного туроператора Татьяна Коршунова. Стоимость такой поездки начинается от 70 тысяч рублей на человека, но средняя цена — около 100 тысяч рублей. Со 100 тысяч рублей на человека стартуют и цены новогоднего отдыха на Мальдивах.

Тем, кто в каникулы хочет купаться в теплом море, но не готов к длительному перелету, туроператоры предлагают Израиль и Иорданию. Там можно совместить отдых на Мертвом и Красном морях с экскурсионной программой. Недельный тур обойдется примерно в 50 тысяч рублей на человека.

Дорогой Санта

Идеальный вариант для неспешных прогулок по городам — поездка в Европу. С конца ноября до начала января там работают рождественские ярмарки. Отдых в Европе обойдется в сумму от 45 тысяч рублей на человека.

Семьи с детьми охотно бронируют туры в Финляндию, планируя съездить в гости к Санта Клаусу. Стоимость шестидневного отдыха начинается от 70 тысяч рублей на человека. В путевку включены перелет, трансферы, проживание в четырехзвездочном отеле и завтраки, объясняет Коршунова.

Самостоятельные путешественники могут сэкономить, отправившись в Ригу или Стамбул. В столице Латвии на время каникул можно забронировать четырехзвездочный отель за 4500 рублей за ночь, а в Стамбуле — за 5000 рублей. Дороже всего гостиницы в Нью-Йорке (16 600 рублей), Мюнхене (15 500 рублей) и Париже (14 100 рублей).

Африка для начинающих

© Flickr / Greg Walters Скидывая лишнее, не увлекайтесь – оставьте хоть что-нибудь на память о себе прежнем © Flickr / Greg Walters Скидывая лишнее, не увлекайтесь – оставьте хоть что-нибудь на память о себе прежнем

"Также в этом году появились интересные новинки, например Оман и Ямайка", — отмечает Анна Подгорная. И добавляет: хотя Оман и ОАЭ — мусульманские страны, Новый год там можно отметить с вполне российским размахом.

В новогодние каникулы тур на Ямайку на 11 ночей обойдется в сумму от 125 тысяч рублей на человека. Отпуск такой же продолжительности в Омане потребует меньшего бюджета: пока есть предложения в 50-60 тысяч рублей на человека.

Для поклонников недорогого отдыха по системе "все включено" в этом году туроператоры предлагают новогодние каникулы на морском побережье Турции. Раньше отдыхающих в этой стране в зимний период интересовали лишь горнолыжные программы.

Конечно, покупаться в море в январе не получится (температура воды не превышает 18 градусов), но к услугам туристов — подогреваемые бассейны в отелях. Пока в турагентствах предлагают путевки в Турцию со скидками. Можно приобрести тур за 20 тысяч рублей на человека.

Еще одно новое для россиян зимнее направление — Гамбия. Эта африканская страна — главная интрига зимнего туристического сезона, говорят эксперты. Самое маленькое государство в континентальной Африке с шикарными пляжами и национальными парками называют "Африкой для начинающих". Промоцены туров в Гамбию начинаются от 60 тысяч рублей на человека на Новый год.

Великий Устюг — вне рейтинга

"В России по популярности на новогодние праздники на первом месте — Краснодарский край, — рассказывает Майя Ломидзе. — Также в рейтинг входят Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и Казань". Родина Деда Мороза — Великий Устюг — уже второй год выпадает из первой пятерки, отмечает эксперт.

По словам туроператоров, трехдневная поездка в Великий Устюг обойдется минимум в 14 тысяч рублей на человека. В эту цену входят железнодорожный переезд из Москвы, трансферы по программе и экскурсионное обслуживание — обзорная экскурсия по городу, экскурсия на почту Деда Мороза, катание на лошадях, прогулка по Тропе сказок, экскурсия по дому Деда Мороза, посещение Зимнего сада.

Также в новогодние каникулы можно посетить Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Карелию, города Золотого кольца и даже Сахалин и Камчатку. И если отправиться в путь непосредственно в новогоднюю ночь, то есть встретить праздник в дороге, то удастся сэкономить до 50% стоимости авиа- или железнодорожного билета.

Для самостоятельных путешественников наиболее доступными по цене в России на Новый год, по данным экспертов, оказались гостиницы в Нижнем Новгороде (3900 рублей) и Екатеринбурге (4200 рублей). Около 5000 рублей обойдется ночь в отеле в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Дороже всего — в Ялте (8900 рублей).

Поездки подорожали

В целом, по данным одного из сервисов онлайн-бронирования, новогодний отдых россиян в период с 25 декабря по 20 января подорожал. Стоимость проживания в турах по стране увеличилась на 18%, за рубежом — на 40%. Цены повысились в том числе из-за ослабления рубля по отношению к доллару и евро.

Если говорить о популярных направлениях, то турпакет в ряде случаев окажется выгоднее, чем самостоятельное бронирование. Но за минимальными ценами могут скрываться непопулярные отели или, например, туры на две-три ночи.

В любом случае дожидаться горящих туров эксперты не советуют. "Конечно, такие предложения появляются всегда. В текущем году это могут быть путешествия, например, в Таиланд, ОАЭ, Индию, Вьетнам, поскольку туроператоры поставили туда много рейсов", — поясняет Майя Ломидзе. Однако, по ее словам, горящие путевки все равно будут дороже, чем сейчас.