Москва, 11 ноя — РИА Новости. Российская столица признана лучшим в стране городом для шопинга туристов, сообщает Tvil.ru.

Сервис бронирования жилья определил, в каких российских городах путешественники делают самые нужные, выгодные и приятные покупки.

Рейтинг подготовлен путем опроса пользователей в социальных сетях. Он был проведен ко Всемирному дню шопинга, отмечаемому 11 ноября.

Самым лучшим российским городом для совершения покупок 53% респондентов назвали Москву. На втором месте по популярности у туристов, интересующихся походами по магазинам, находится Санкт-Петербург (26% голосов), на третьем — Сочи (15% голосов). По 3% опрошенных сказали, что им понравился шопинг в Казани и Калининграде.