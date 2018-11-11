Реальная Вавилонская башня и первая пирамида: самые старые строения в мире

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Когда речь заходит о самых древних строениях, большинство называют Стоунхендж и, возможно, вспоминают дольмены в Краснодарском крае. О том, какое здание считают прообразом Вавилонской башни, как выглядит первая пирамида и из камня какого сооружения делали мостовую во Франции, — в материале РИА Новости.

Пирамида Джосера, Саккара, Египет

Пирамида, возведенная для погребения египетского фараона Джосера около 2650 года до нашей эры, считается одним из самых древних сохранившихся каменных строений в мире. Шесть ее ступеней, олицетворяющих путь фараона на небо, послужили образцом при строительстве погребальных сооружений не только в Древнем Египте, но и в других регионах.

"Пирамида Джосера впечатляет даже больше, чем три всем известные в Гизе. Может, из-за формы, может, из-за того, что стоит отдельно, — говорит Андрей из Коломны. — Туристов тут меньше, чем в Гизе, но и времени на посещение нужно меньше: одного часа вполне достаточно".

Гёбекли-Тепе, Турция

Этот храмовый комплекс считают древнейшим из крупных мегалитических (из каменных глыб) сооружений. Его возраст, по оценкам ученых, — около 12 тысяч лет. Гёбекли-Тепе долгое время (порядка 9,5 тысячи лет) был скрыт под холмом, что обеспечило относительную сохранность комплекса.

"По сравнению со Стоунхенджем — самым известным доисторическим памятником — Гёбекли-Тепе не поражает масштабами, — рассказывает Владимир Мохов из Санкт-Петербурга. — Но этот комплекс уникален вырезанными изображениями кабанов, лисиц, львов, птиц, змей и скорпионов".

Сардинский зиккурат, Сардиния, Италия

Этот зиккурат — многоступенчатое культовое сооружение Древней Месопотамии — уникален для Средиземноморья. Его построили, предположительно, во второй половине четвертого тысячелетия до нашей эры, но к 1800 году до нашей эры разрушили и использовали только для погребений. Во время Второй мировой войны тут установили противовоздушную батарею и повредили верхнюю часть зиккурата.

Пентре-Ифан, Уэльс, Великобритания

Это сооружение представляет собой дольмен — сложенный из больших камней или каменных плит рукотворный памятник — и датируется 3500-4000 годом до нашей эры. Ученые считают, что это остатки кладбища, а сохранившиеся шесть вертикально поставленных камней и один, положенный на три из них, — часть большой гробницы.

Джгантия, Мальта

Название этого храмового комплекса эпохи неолита — IV—III тысячелетия до нашей эры — переводится как "Башня гигантов". Джгантия, состоящая из двух храмов в традиционной для Мальты форме клевера, по всей видимости, была посвящена культу плодородия. Участок, на котором находятся строения, обнесен оградой из больших валунов, высота некоторых — больше пяти метров. Неудивительно, что местный фольклор приписывает происхождение храмов некой расе гигантов.

Нэп-оф-Хауар, Папа-Уэстрей, Шотландия

Нэп-оф-Хауар считается одним из наиболее древних сохранившихся каменных домов в Северной Европе. Как показывает радиоуглеродный анализ, эта ферма, состоящая из прилегающих друг к другу зданий с низкими дверными проходами, построена в период с 3500 до 3100 года до нашей эры. Внутри сохранилась каменная мебель: кровати и полки, а также печи и перегородки между комнатами.

Зиккурат в Уре, Ирак

Это наиболее сохранившийся храмовый комплекс цивилизации Древнего Междуречья. Построен примерно в 2047 году до нашей эры в честь лунного божества Нанны. Некоторые исследователи считают, что зиккурат в Уре или возведенный по его образцу зиккурат в Вавилоне могли послужить прообразом библейской Вавилонской башни.

Курган Барненес, Франция

Курган Барненес — памятник эпохи раннего неолита, воздвигнутый примерно в 4500 году до нашей эры. Сейчас он представляет собой прямоугольное сооружение длиной 72 метра, шириной 25 и высотой восемь метров. Внутри есть 11 камер, в которые ведут отдельные коридоры. К сожалению, до середины прошлого века Барненес находился в частной собственности и использовался как каменоломня — из этих камней мостили улицы.

Гробница Кира, Пасаргады, Иран

Усыпальница персидского царя Кира II Великого построена в VI веке до нашей эры и осквернена после завоевания Персии Александром Македонским. От разрушения арабами в середине VII века ее спасла ошибка. Дело в том, что среди захватчиков было распространено мнение, что это гробница матери пророка Сулеймана (царя Соломона).

Большая Ступа, Санчи, Индия

Ступы в буддизме — культовые сооружения, в которых изначально хранились реликвии. Затем их возводили в честь какого-либо важного события как памятники. Большая Ступа в Санчи считается первой из примерно восьмидесяти тысяч, построенных в III веке до нашей эры правителем Ашокой Маурья — одним из главных покровителей буддизма.

Парфенон, Афины, Греция

Главный храм в Афинах, Парфенон построили в период с 447 до 438 года до нашей эры. Около семи лет ушло на его украшение. Лучшие архитекторы того времени применили правило золотого сечения, когда каждая последующая часть целого соотносится с предыдущей частью так же, как та соотносится со всем целым: это придает сооружению особо гармоничный вид. Здесь же находилась величественная тридцатиметровая статуя Афины из золота, которая, к сожалению, не сохранилась.

Мезон Карре, Ним, Франция

Название этого хорошо сохранившегося древнеримского храма I века нашей эры на территории Франции переводится как "квадратный дом". В IV веке Мезон Карре превратили в церковь, и это спасло его от разрушения. В XI-XVI веках тут был "консульский дом", где заседала местная власть. В 1823 году здание объявили национальным музеем. Сегодня здесь размещена экспозиция древнеримского искусства.

Колизей, Рим, Италия

CC0 / pascalmwiemers / Колизей в Риме CC0 / pascalmwiemers / Колизей в Риме

Амфитеатр Флавиев, как еще называют Колизей, — одно из наиболее грандиозных сооружений древнего мира, сохранившихся до наших дней. На момент строительства в 72-80 году нашей эры это был самый большой амфитеатр, вместимость которого достигала 50 тысяч человек. Здесь проводили бои гладиаторов, звериные травли и даже морские сражения. Большинство разрушений, видимых сегодня на здании, принесло землетрясение 1349 года, после которого обрушившиеся камни пошли на строительство новых зданий. В настоящее время Колизей находится под охраной, обломки, где это оказалось возможным, вернули на прежние места.

Храм Пантеон, Рим, Италия

CC0 / Somo_Photography / Храм Пантеона в Риме CC0 / Somo_Photography / Храм Пантеона в Риме

"Храм всех богов", Пантеон — не имеющий равных памятник архитектуры периода расцвета Древнего Рима. Построен в 126 году. Его особенность — единственное окно, сделанное в куполе, — символ единства. Льющийся оттуда солнечный свет поочередно освещал статуи богов, расставленные по периметру внутреннего зала. До наших дней эти фигуры не дошли.

Монастыри Метеоры, Греция

Монастыри на вершине скал Метеоры (в переводе с греческого — "парящие в воздухе"), наряду с Афоном, — центр православного монашества. Из 24 монастырей, известных с X века, сохранились всего шесть.

"Прямо под каменными столбами расположено небольшое селение — Кастраки, где есть множество отелей разного уровня. Здесь удобно заночевать и утром отправиться покорять Метеоры, — советует Николай Мирошниченко из Новосибирска. — При посещении монастырей стоит правильно рассчитывать собственные силы: подниматься к храмам приходится пешком, а это 200 и более ступеней. Не все туристы выдерживают".