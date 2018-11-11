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Реальная Вавилонская башня и первая пирамида: самые старые строения в мире
08:0011.11.2018
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Храм Пантеона в Риме
© Depositphotos / Xantana

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Когда речь заходит о самых древних строениях, большинство называют Стоунхендж и, возможно, вспоминают дольмены в Краснодарском крае. О том, какое здание считают прообразом Вавилонской башни, как выглядит первая пирамида и из камня какого сооружения делали мостовую во Франции, — в материале РИА Новости.

Пирамида Джосера, Саккара, Египет

© AFP 2018 / Khaled DesoukiПирамида Джосера в Саккаре
© AFP 2018 / Khaled Desouki
Пирамида Джосера в Саккаре

Пирамида, возведенная для погребения египетского фараона Джосера около 2650 года до нашей эры, считается одним из самых древних сохранившихся каменных строений в мире. Шесть ее ступеней, олицетворяющих путь фараона на небо, послужили образцом при строительстве погребальных сооружений не только в Древнем Египте, но и в других регионах.

"Пирамида Джосера впечатляет даже больше, чем три всем известные в Гизе. Может, из-за формы, может, из-за того, что стоит отдельно, — говорит Андрей из Коломны. — Туристов тут меньше, чем в Гизе, но и времени на посещение нужно меньше: одного часа вполне достаточно".

Гёбекли-Тепе, Турция

CC BY-SA 3.0 / Teomancimit / Göbekli Tepe, ŞanlıurfaХрамовый комплекс Гёбекли-Тепе в Турции
CC BY-SA 3.0 / Teomancimit / Göbekli Tepe, Şanlıurfa
Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе в Турции

Этот храмовый комплекс считают древнейшим из крупных мегалитических (из каменных глыб) сооружений. Его возраст, по оценкам ученых, — около 12 тысяч лет. Гёбекли-Тепе долгое время (порядка 9,5 тысячи лет) был скрыт под холмом, что обеспечило относительную сохранность комплекса.

"По сравнению со Стоунхенджем — самым известным доисторическим памятником — Гёбекли-Тепе не поражает масштабами, — рассказывает Владимир Мохов из Санкт-Петербурга. — Но этот комплекс уникален вырезанными изображениями кабанов, лисиц, львов, птиц, змей и скорпионов".

Сардинский зиккурат, Сардиния, Италия

CC BY 2.5 / Gianf84 / панорамный обзор Сардинского зиккурата в Монте-ДакоддиСардинский зиккурат в Монте д’Аккодди
CC BY 2.5 / Gianf84 / панорамный обзор Сардинского зиккурата в Монте-Дакодди
Сардинский зиккурат в Монте д’Аккодди

Этот зиккурат — многоступенчатое культовое сооружение Древней Месопотамии — уникален для Средиземноморья. Его построили, предположительно, во второй половине четвертого тысячелетия до нашей эры, но к 1800 году до нашей эры разрушили и использовали только для погребений. Во время Второй мировой войны тут установили противовоздушную батарею и повредили верхнюю часть зиккурата.

Пентре-Ифан, Уэльс, Великобритания

CC BY 2.0 / David Evans / Pentre Ifan, Siambr Gladdu - PembrokeshireПентре-Ифан в Уэльсе
CC BY 2.0 / David Evans / Pentre Ifan, Siambr Gladdu - Pembrokeshire
Пентре-Ифан в Уэльсе

Это сооружение представляет собой дольмен — сложенный из больших камней или каменных плит рукотворный памятник — и датируется 3500-4000 годом до нашей эры. Ученые считают, что это остатки кладбища, а сохранившиеся шесть вертикально поставленных камней и один, положенный на три из них, — часть большой гробницы.

Джгантия, Мальта

CC BY-SA 4.0 / BoneA / Altar at the main templeДжгантия, Мальта
CC BY-SA 4.0 / BoneA / Altar at the main temple
Джгантия, Мальта

Название этого храмового комплекса эпохи неолита — IV—III тысячелетия до нашей эры — переводится как "Башня гигантов". Джгантия, состоящая из двух храмов в традиционной для Мальты форме клевера, по всей видимости, была посвящена культу плодородия. Участок, на котором находятся строения, обнесен оградой из больших валунов, высота некоторых — больше пяти метров. Неудивительно, что местный фольклор приписывает происхождение храмов некой расе гигантов.

Нэп-оф-Хауар, Папа-Уэстрей, Шотландия

CC BY-SA 3.0 / Otter / Knap of Howar, Papa Westray, Orkney, Scotland. View from the east.Нэп-оф-Хауар на острове Папа-Уэстрей в Оркнейском архипелаге на севере Шотландии
CC BY-SA 3.0 / Otter / Knap of Howar, Papa Westray, Orkney, Scotland. View from the east.
Нэп-оф-Хауар на острове Папа-Уэстрей в Оркнейском архипелаге на севере Шотландии

Нэп-оф-Хауар считается одним из наиболее древних сохранившихся каменных домов в Северной Европе. Как показывает радиоуглеродный анализ, эта ферма, состоящая из прилегающих друг к другу зданий с низкими дверными проходами, построена в период с 3500 до 3100 года до нашей эры. Внутри сохранилась каменная мебель: кровати и полки, а также печи и перегородки между комнатами.

Зиккурат в Уре, Ирак

© AFP 2018 / Essam Al-SudaniЗиккурат в Уре
© AFP 2018 / Essam Al-Sudani
Зиккурат в Уре

Это наиболее сохранившийся храмовый комплекс цивилизации Древнего Междуречья. Построен примерно в 2047 году до нашей эры в честь лунного божества Нанны. Некоторые исследователи считают, что зиккурат в Уре или возведенный по его образцу зиккурат в Вавилоне могли послужить прообразом библейской Вавилонской башни.

Курган Барненес, Франция

CC BY-SA 3.0 / Theroadislong / The Cairn of BarnenezКурган Барненес, Франция
CC BY-SA 3.0 / Theroadislong / The Cairn of Barnenez
Курган Барненес, Франция

Курган Барненес — памятник эпохи раннего неолита, воздвигнутый примерно в 4500 году до нашей эры. Сейчас он представляет собой прямоугольное сооружение длиной 72 метра, шириной 25 и высотой восемь метров. Внутри есть 11 камер, в которые ведут отдельные коридоры. К сожалению, до середины прошлого века Барненес находился в частной собственности и использовался как каменоломня — из этих камней мостили улицы.

Гробница Кира, Пасаргады, Иран

© AFP 2018 / Behrouz MehriГробница Кира в Пасаргадах
© AFP 2018 / Behrouz Mehri
Гробница Кира в Пасаргадах

Усыпальница персидского царя Кира II Великого построена в VI веке до нашей эры и осквернена после завоевания Персии Александром Македонским. От разрушения арабами в середине VII века ее спасла ошибка. Дело в том, что среди захватчиков было распространено мнение, что это гробница матери пророка Сулеймана (царя Соломона).

Большая Ступа, Санчи, Индия

CC BY 2.0 / Pooja Arya / Sanchi Stupa, east gateБольшая Ступа в Санчи
CC BY 2.0 / Pooja Arya / Sanchi Stupa, east gate
Большая Ступа в Санчи

Ступы в буддизме — культовые сооружения, в которых изначально хранились реликвии. Затем их возводили в честь какого-либо важного события как памятники. Большая Ступа в Санчи считается первой из примерно восьмидесяти тысяч, построенных в III веке до нашей эры правителем Ашокой Маурья — одним из главных покровителей буддизма.

Парфенон, Афины, Греция

© AFP 2018 / Aris MessinisПарфенон в Афинах
© AFP 2018 / Aris Messinis
Парфенон в Афинах

Главный храм в Афинах, Парфенон построили в период с 447 до 438 года до нашей эры. Около семи лет ушло на его украшение. Лучшие архитекторы того времени применили правило золотого сечения, когда каждая последующая часть целого соотносится с предыдущей частью так же, как та соотносится со всем целым: это придает сооружению особо гармоничный вид. Здесь же находилась величественная тридцатиметровая статуя Афины из золота, которая, к сожалению, не сохранилась.

Мезон Карре, Ним, Франция

CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / France - Square HouseМезон Карре в Ниме
CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / France - Square House
Мезон Карре в Ниме

Название этого хорошо сохранившегося древнеримского храма I века нашей эры на территории Франции переводится как "квадратный дом". В IV веке Мезон Карре превратили в церковь, и это спасло его от разрушения. В XI-XVI веках тут был "консульский дом", где заседала местная власть. В 1823 году здание объявили национальным музеем. Сегодня здесь размещена экспозиция древнеримского искусства.

Колизей, Рим, Италия

CC0 / pascalmwiemers / Колизей в Риме
CC0 / pascalmwiemers /
Колизей в Риме
Колизей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Подросток из Австрии попытался украсть фрагмент Колизея

Амфитеатр Флавиев, как еще называют Колизей, — одно из наиболее грандиозных сооружений древнего мира, сохранившихся до наших дней. На момент строительства в 72-80 году нашей эры это был самый большой амфитеатр, вместимость которого достигала 50 тысяч человек. Здесь проводили бои гладиаторов, звериные травли и даже морские сражения. Большинство разрушений, видимых сегодня на здании, принесло землетрясение 1349 года, после которого обрушившиеся камни пошли на строительство новых зданий. В настоящее время Колизей находится под охраной, обломки, где это оказалось возможным, вернули на прежние места.

Храм Пантеон, Рим, Италия

CC0 / Somo_Photography / Храм Пантеона в Риме
CC0 / Somo_Photography /
Храм Пантеона в Риме

"Храм всех богов", Пантеон — не имеющий равных памятник архитектуры периода расцвета Древнего Рима. Построен в 126 году. Его особенность — единственное окно, сделанное в куполе, — символ единства. Льющийся оттуда солнечный свет поочередно освещал статуи богов, расставленные по периметру внутреннего зала. До наших дней эти фигуры не дошли.

Монастыри Метеоры, Греция

CC BY-SA 4.0 / Stathis floros / Meteora rock formation with monasteries on top of them / Cropped imageМонастыри Метеоры
CC BY-SA 4.0 / Stathis floros / Meteora rock formation with monasteries on top of them / Cropped image
Монастыри Метеоры

Монастыри на вершине скал Метеоры (в переводе с греческого — "парящие в воздухе"), наряду с Афоном, — центр православного монашества. Из 24 монастырей, известных с X века, сохранились всего шесть. 

"Прямо под каменными столбами расположено небольшое селение — Кастраки, где есть множество отелей разного уровня. Здесь удобно заночевать и утром отправиться покорять Метеоры, — советует Николай Мирошниченко из Новосибирска. — При посещении монастырей стоит правильно рассчитывать собственные силы: подниматься к храмам приходится пешком, а это 200 и более ступеней. Не все туристы выдерживают".

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