МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Олеся Печенкина. Ничто так не вдохновляет на планирование интересного отпуска, как хороший фильм, рассказывающий о невероятных путешествиях героев. Кино может натолкнуть на мысль пойти в поход с рюкзаком наперевес или отправиться в кругосветный круиз. В каких фильмах искать идеи для путешествия – в материале РИА Новости.

Трасса 60

© Fireworks Entertainment (2001) Кадр из фильма "Трасса 60" © Fireworks Entertainment (2001) Кадр из фильма "Трасса 60"

Яркая философская притча, для более комфортного восприятия завернутая в комедийную форму, рассказывает о волшебном путешествии Нила Оливера по несуществующей трассе 60 где-то в Америке.

Проводником в сатирическую пародию на реальность является некий эксцентричный волшебник, исполняющий одно желание человека, который чем-то ему приглянется. Этим человеком в сюжете и является Нил. Вместе с ним зритель окунется в череду фантастических приключений.

Залечь на дно в Брюгге

© Blueprint Pictures (2007) Кадр из фильма "Залечь на дно в Брюгге" © Blueprint Pictures (2007) Кадр из фильма "Залечь на дно в Брюгге"

После провального задания, лондонские наемные убийцы Кен и Рэй, были отправлены своим шефом в старинный город Брюгге, дабы затаиться и переждать опасные времена. В то время как Кен в полном восторге от тихого и размеренного бельгийского городка, Рэй видит его лишь как унылую дыру, в которой нечем заняться. Таким образом, режиссер демонстрирует двоякое отношение, предоставив зрителю свободу выбора в отношении к Брюгге. Сюжет закручен лихо, а концовка и вовсе непредсказуема.

Жизнь Пи

© 20th Century Fox (2012) Кадр из фильма "Жизнь Пи" © 20th Century Fox (2012) Кадр из фильма "Жизнь Пи"

Режиссер Энг Ли специализируется на фильмах, снятых по мотивам книг. И "Жизнь Пи" — тот самый случай, когда фильм получился не хуже книги. По сюжету, индийская семья Патель, владеющая зоопарком, собирается переехать из Индии в Канаду, но по дороге терпит кораблекрушение. Из выживших в нескольких лодках остаются только мальчик Пи Патель, крыса, гиена, зебра, орангутанг и тигр. Потрясающая актерская игра, великолепная графика и захватывающий сюжет с удивительным финалом.

Полночь в Париже

© Gravier Productions (2011) Кадр из фильма "Полночь в Париже" © Gravier Productions (2011) Кадр из фильма "Полночь в Париже"

Сюжет закручивается вокруг скромного писателя, который вместе со своей невестой переезжает в Париж. Пока она бегает по французским бутикам, главный герой неожиданно для самого себя, попадает в прошлое, а именно, в 20-е годы XX века, где моментально заводит дружбу с Сальвадором Дали, Эрнестом Хэменгуэем и прочими яркими представителями литературы серебряного века. Музыка, актеры и атмосфера – все здесь наполнено уютной романтикой, которая моментально настраивает на творческий лад и заставляет отвлечься от мирских забот.

Отпуск по обмену

© Columbia Pictures (2006) Кадр из фильма "Отпуск по обмену" © Columbia Pictures (2006) Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Айрис Симпкинс живет в очаровательном английском коттедже в английской провинции, и она безответно влюблена. В Южной Калифорнии, живет Аманда Вудс, которая недавно выяснила, что любимый человек ей изменяет. В сочельник обе женщины, не желая встречать Рождество в одиночестве, решаются на отчаянный шаг: они меняются домами. Незапланированный каучсерфинг помогает героиням встретить свою любовь и в полной мере ощутить дух рождественского волшебства. Невероятно теплый и душевный фильм для семейного просмотра.

Вики, Кристина, Барселона

© Antena 3 Films (2008) Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона" © Antena 3 Films (2008) Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

Замечательная мелодрама с элементами иронии повествует об испанских каникулах двух американок. Вики консервативна во всем, особенно в любви. Кристина же, наоборот, абсолютно раскована и открыта в своих желаниях. Сюжет фильма свяжет их в любовный треугольник со спокойным, но в то же время страстным мужчиной Хуаном Антонио. Этот романтический фильм Вуди Аллена не только показывает Барселону во всей красе, но и заставляет задуматься о самой природе любви.

Пляж

Главный герой по имени Ричард мечтает о рае на земле и отправляется в путешествие в Таиланд. Там судьба сводит его со странным человеком, который передает ему карту таинственного острова. Ричард оказывается на Эдеме, на пляже, который поначалу производит впечатление райского местечка. Но мир длится недолго, ведь люди не способны жить в раю. Фильм отражает философскую концепцию о несовершенстве человеческой натуры. Мы видим, как люди сами портят свою жизнь. Основная мысль в том, что рай находится внутри каждого из нас, надо просто найти к нему дорогу.

Невероятная жизнь Уолтера Митти

© 20th Century Fox Film Corporation (2013) Кадр из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти" © 20th Century Fox Film Corporation (2013) Кадр из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"

"Спустись с небес на землю" — эта фраза очень хорошо применима к главному герою фильма – Уолтеру Митти. Он обычный офисный сотрудник, его жизнь ничем не примечательна, но это не мешает ему улетать в свои фантазии, сидя на рабочем месте. И однажды судьба преподносит ему шанс отправиться в удивительное путешествие в Гренландию, Исландию, Гималаи. После этого его жизнь меняется до неузнаваемости.

Евротур

© Blue Sea Productions Inc. (2004) Кадр из фильма "Евротур" © Blue Sea Productions Inc. (2004) Кадр из фильма "Евротур"

В американской молодежной комедии рассказывается история простого парня-выпускника, который влюбился в свою девушку по переписке и, чтобы познакомиться с ней, отправляется в длинное путешествие из Огайо в Берлин. Приключение сопровождается всевозможными безумствами и комичными ситуациями. Получится ли у главного героя найти свою возлюбленную? Сколько испытаний ему еще нужно пройти? И случится ли хэппи-энд?

В диких условиях

© Art Linson Productions (2007) Кадр из фильма "В диких условиях" © Art Linson Productions (2007) Кадр из фильма "В диких условиях"

Фильм основан на реальных событиях. После окончания колледжа отличник Кристофер решает ни с того ни с сего отправиться в путешествие по Аляске с одним рюкзаком. Это история о смене приоритетов, о смысле жизни, об опыте разных людей, которых Кристофер встречает по пути. Он приезжает на Аляску мальчиком, а уезжает уже мужчиной. Это кино о свободе и о том, что она не всегда приносит радость, так как настоящее счастье нужно с кем-то делить.