Названы самые безопасные для туристов страны

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Британская ассоциация потребителей Which опубликовала рейтинг самых безопасных для туристов стран.
Эксперты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем показателям: уровень преступности, угрозы для здоровья, вероятность терактов и стихийных бедствий.
В результате самой безопасной для туристов страной стала Исландия. В тройку лидеров также вошли Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур.
При этом самыми неблагоприятными странами для путешествий стали Турция, Южная Африка и Таиланд. Эксперты отметили высокий уровень преступности и риск заражения тяжелыми заболеваниями.
Which отмечает, что некоторые государства Ближнего Востока и Северной Африки по ряду показателей оказались более безопасными, чем западные страны. Так, например, уровень преступности в Иордании ниже, чем в Италии, Франции и США.
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