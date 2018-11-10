Эксперты определили лучший город России для молодых путешественников

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пять миллионов молодых россиян, относящихся к поколению миллениалов, родившихся в 1990-х, и центениалов, родившихся после 2000 года, активно путешествуют, сообщает ТурСтат.

Аналитическое агентство накануне 10 ноября — Всемирного дня молодежи, провело онлайн-опрос и определило самые популярные города и туристические направления для молодежного туризма в России.

Санкт-Петербург, Байкал, Сочи, Крым и Алтай вошли в первую пятерку лучших.

За Санкт-Петербург, как лучшее направление для молодежного туризма, пользователи отдали 46% голосов, за Байкал и Сочи — по 15% голосов, за Ялту и Крым — 12% и за Алтай — 12%.

Молодежный туризм — это самостоятельные поездки молодых людей и студентов в возрасте от 16 до 29 лет с целью узнать мир, получить интересный опыт или пройти обучение.