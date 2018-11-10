Перелет за копейки. Эксперты рассказали, как сэкономить на авиабилетах

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Перед праздниками и длинными выходными найти недорогие авиабилеты крайне трудно. Когда планировать поездку, чтобы сэкономить на перелете, — в материале РИА Новости.
Билеты на лето покупай зимой
"Недорогие билеты на дальнемагистральные перелеты (Северная и Южная Америка, Австралия, Южная Африка) нужно искать за полгода и более до вылета", — говорит директор по развитию сервиса путешествий OneTwoTrip Аркадий Гинес. К авиабилетам в Европу, по его словам, можно начать присматриваться за 3-4 месяца.
Для перелетов по России билеты лучше покупать за месяц-полтора до вылета. Но при планировании путешествия на Дальний Восток начинать их поиск нужно раньше – месяца за четыре до даты вылета, отметил Гинес.
"Самые выгодные предложения на Новый год лучше искать летом. Приобретая билеты зимой, можно здорово сэкономить на перелетах в летние месяцы, особенно если туристы собираются за границу", — утверждает эксперт.
По словам генерального директора интернет-сервиса для путешественников Biletix Александра Сизинцева, разница в стоимости при раннем бронировании и покупке авиабилета в последний момент может достигать 80%.
"Если же купить билет заблаговременно не удалось, то сократить расходы на авиабилеты можно, отказавшись от вылета в праздники и выходные дни. Еще можно выбирать для отдыха страну, в который в самом разгаре "низкий сезон", а также летать со стыковками", — говорит менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.
Если путешествие не привязано к конкретным датам, то при поиске билетов лучше не ставить конкретное число, а смотреть вылеты и на соседние даты. Экономия может достигать 20%. Иногда дешевле провести один лишний день в отеле, чем купить билеты на конкретный день.
Купить на старте
При открытии новых направлений авиаперевозчики часто предоставляют минимальные цены. А у лоукостеров на старте продаж билетов на новые рейсы можно купить их менее чем за одну тысячу рублей.
Комбинация рейсов разных авиакомпаний также позволит сэкономить. Например, можно улететь регулярным рейсом, а вернуться лоукостером или чартером.
"Еще можно подписаться на рассылку, которая будет уведомлять об изменении цены в разные города, — говорит Аркадий Гинес. — Также стоит обратиться в службу поддержки или написать сервису в соцсетях и попросить промокод на первую покупку. Скорее всего, они не откажут".
В тематических рассылках сервисов для путешествий и тревел-блогов часто пишут об акциях и распродажах авиакомпаний. За ими нужно следить.
Отличный способ сэкономить — оформить бонусную или тревел-карту одного из банков. Также параллельно можно завести карту лояльности одного из крупных авиаальянсов (SkyTeam, Oneworld или Star Alliance).
Курс и тур
При покупке билетов за границу нужно следить за курсом валют. Стоимость билетов иностранных авиакомпаний на международные рейсы определяется на основе специального курса IATA — Международной ассоциации воздушного транспорта. Этот курс меняется один раз в неделю, по средам. Если во вторник по итогам торгов курс евро или доллара возрастет, то выгоднее купить билет немедленно, поскольку уже на следующий день их цена увеличится. Если же картина обратная, покупать нужно в среду, когда билет немного подешевеет.
Туроператоры иногда предлагают туры по цене перелета, и такими возможностями нужно пользоваться. "При поиске наиболее выгодных авиабилетов, если речь идет о ноябре и начале декабря, желательно сравнивать цены авиабилетов с пакетными турами, — говорит начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Дарья Торопова. — В этот период пакетный тур может предлагаться по цене авиабилета, а то и дешевле".
Кроме того, непосредственно перед вылетом стоит обратить внимание на чартерные рейсы. Можно найти, например, авиабилеты Москва – Тенерифе – Москва с вылетом в ближайшие даты стоимостью 13 тысяч рублей. Сервисы по поиску авиабилетов предлагают аналогичный перелет как минимум за 19 тысяч рублей. Есть и уникальные предложения, например, билет на Гоа за 3,5 тысячи рублей. Правда, только в одну сторону.
Без еды и багажа
Хороший способ сэкономить – отказаться при перелете от дополнительных опций, например, питания или багажа.
"Я летела в Сочи, билет туда-обратно стоил всего семь тысяч рублей, — рассказывает Валерия Бушуева из Москвы. – Багаж не был включен, но все необходимые вещи на два-три дня поместились в небольшой рюкзак".
По данным опроса российских путешественников, который еще летом проводили системы бронирования, половина авиапассажиров готовы пожертвовать частью удобств в полете ради более низкой цены.
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