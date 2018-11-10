Турист, летящий на воздушном шаре, заснял гигантское стадо антилоп

МОСКВА, 10 ноя — РИА новости. Турист стал свидетелем удивительного зрелища, когда летел над национальным заповедником Масаи-Мара в Кении. Он снял видео, на котором тысячи антилоп гну бегут по саванне, сообщает DailyMail.

На видео видно, что чем ближе шар подлетает к земле, тем сильнее животные пугаются и начинают бегать зигзагами.

Антилопы гну живут в африканской саванне. Они способны развивать скорость до 55 километров в час.