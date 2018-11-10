В США тысячи пауков оккупировали шоссе

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Житель США запечатлел на видео тысячи пауков, которые оккупировали сетки, натянутые вдоль дороги одного из шоссе в штате Арканзас, сообщает UPI.

Автор видео, Зак Риггс, заснял не только пауков на ограждении, но и тех, что расположились на дорожных знаках, а также деревьях и кустах неподалеку от шоссе.

Поделившись видео в социальных сетях, Зак предложил посетить это место всем поклонникам членистоногих.