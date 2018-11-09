Эксперт заявил, что резкого роста цен на отдых в Турции не ожидается

АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости, Федор Смирнов. Информация о подорожании турпутевок в Турцию в будущем году на 30-50% не соответствует действительности, резкого роста цен на этом направлении не ожидается, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.
Как ранее сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, к лету будущего года ожидается рост цен на отдых в Турции на 30-50%. Она объяснила это высокими показателями туристической отрасли Турции, достигнутыми в этом году.
"Ситуация с каждым годом меняется, цены растут, и, естественно, какой-то рост цен на турпакеты происходит. Например, разница в ценах между 2017 и 2018 годами была почти символической — 5-10%, и это нормально, хотя 2017 год также был успешным для нашего турбизнеса. Незначительное увеличение цен может наблюдаться на отдельные услуги, например, авиаперелеты, экскурсии, но астрономического роста стоимости турпакетов на 30-50% к будущему лету точно не будет", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что "представители турецкой туриндустрии никогда не занимались погоней за прибылью любой ценой", и максимальный рост цен на отдых в Турции может составить в 2019 году 5-10%.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.