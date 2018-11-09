Эксперт заявил, что резкого роста цен на отдых в Турции не ожидается

АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости, Федор Смирнов. Информация о подорожании турпутевок в Турцию в будущем году на 30-50% не соответствует действительности, резкого роста цен на этом направлении не ожидается, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

Как ранее сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, к лету будущего года ожидается рост цен на отдых в Турции на 30-50%. Она объяснила это высокими показателями туристической отрасли Турции, достигнутыми в этом году.

"Ситуация с каждым годом меняется, цены растут, и, естественно, какой-то рост цен на турпакеты происходит. Например, разница в ценах между 2017 и 2018 годами была почти символической — 5-10%, и это нормально, хотя 2017 год также был успешным для нашего турбизнеса. Незначительное увеличение цен может наблюдаться на отдельные услуги, например, авиаперелеты, экскурсии, но астрономического роста стоимости турпакетов на 30-50% к будущему лету точно не будет", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "представители турецкой туриндустрии никогда не занимались погоней за прибылью любой ценой", и максимальный рост цен на отдых в Турции может составить в 2019 году 5-10%.