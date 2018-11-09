АТОР предупредила о возможном подорожании отдыха в Турции на 30-50%

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России ожидает к лету этого года рост цен на отдых в Турции на 30-35%, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Турция, скорее всего, на 95%, пересмотрит цены на лето в сторону увеличения, летом это может стоить процентов на 30-50% выше", — сказала Ломидзе на пресс-конференции в пятницу.

Она объяснила это высокими показателями туристической отрасли Турции, достигнутыми в этом году.

"Они в этом году пытались завоевать сердце нашего потребителя, у них очень хорошо это получилось. Они удержат поток, просто хотят на этом заработать", — заявила исполнительный директор АТОР.

Что касается смены расчетной валюты для туров в Турцию с доллара на евро, которую уже осуществили такие крупные туроператоры как Anex Tour, Coral Travel и Sunmar, этот фактор на их стоимость для россиян не повлияет, отметила Ломидзе.