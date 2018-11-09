ПЕТРОПАВЛОВСК (КАЗАХСТАН), 9 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил создать сквозные туристические маршруты между Россией и Казахстаном, а вокруг создаваемых в России новых курортов вскоре могут образоваться целые туристические кластеры.

"В настоящее время в нашей стране создается целый ряд новых курортов, зон отдыха, лечения, которые в перспективе станут центрами формирования туристических кластеров. Это, без сомнения, принесет ощутимую пользу регионам, в том числе, граничащим с Казахстаном", — сказал Путин на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который посвящен развитию туризма.

Путин отметил, что Россия и Казахстан обладают богатой событиями историей и находятся на пересечении путей между Европой и Азией. "Исходя из этого, можно было бы готовить сквозные маршруты, которые бы знакомили туристов с национальными историко-культурными ценностями, традициями и обычаями двух стран", — сказал президент.

Он отметил, что приближающаяся 75-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне может дать хорошие возможности для событийного туризма.

Путин напомнил, что Россия и Казахстан совместно будут развивать морской туризм — путешествия по Каспию. Первый нужный для такого туризма корабль уже строится российскими компаниями, добавил он.

Президент также предложил провести следующий форум межрегионального сотрудничества в Омске.