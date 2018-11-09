Таиланд и РФ стали лидерами ранних бронирований на новогодние праздники

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россияне чаще всего бронируют на новогодние праздники поездки в Таиланд и внутри страны, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По предварительным оценкам АТОР, спрос на внутренние и зарубежные туристические направления на новогодние праздники вырастет на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Полная картина спроса на Новый год будет сформирована в конце ноября.

"По предварительным прогнозам, Таиланд, скорее всего, займет первое место по популярности на новогодние праздники. Затем, скорее всего, Россия. Россия и Таиланд борются за первенство", — сказала она.

В пятерку также вошли ОАЭ, Вьетнам, европейские горнолыжные направления (Андорра, Австрия и Италия). "Активно продаются страны Карибского бассейна. Неожиданным зимним направлением стала Гамбия", — рассказала Ломидзе.

Внутри России первенство по популярности занимает многолетний лидер бронирований — Краснодарский край. В новогодние каникулы 2017-2018 годов, по данным Ростуризма, порядка семи миллионов человек совершили туристические поездки по России — это на 9% больше, чем в прошлом году.