Кубань планирует укрепить отношения с Казахстаном в курортной отрасли

КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Краснодарский край намерен укрепить двусторонние отношения с Казахстаном, в частности, в курортной отрасли, регион впервые представил свой туристический потенциал в республике, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации.

Краснодарский край принимает участие в XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

"Сегодня есть стремление укрепить двусторонние отношения региона и республики, в частности, в курортной отрасли. За последние три года наблюдается устойчивый турпоток из Казахстана в Краснодарский край. Только за 9 месяцев текущего года Кубань посетили более 20 тысяч граждан Казахстана, в том числе с туристическими целями", — говорится в сообщении. Глава края выразил уверенность, что региону есть, что предложить жителям Казахстана в сфере курортов.

"На форуме мы представим порядка 620 объектов турпоказа и почти 300 экскурсионных, туристских маршрутов, более 6 тысяч классифицированных средств размещения и 190 здравниц. И, конечно, флагманским проектом на форуме для нас является маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который включен в Топ-10 приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм", – сказал Кондратьев. Губернатор отметил, что туристический потенциал края впервые представлен в Казахстане.

При этом глава края отметил, что с республикой у региона "довольно тесные" экономические связи — и не только в курортной отрасли. Он напомнил, что в 2015 году форум проходил в Сочи с участием президента Владимира Путина. Тогда обсуждались перспективы сотрудничества России и Казахстана в сфере АПК, и Краснодарский край подписал с республикой два соглашения в сфере сельского хозяйства.

"Результат сотрудничества мы уже видим – в 2017 году в сравнении с 2016 внешнеторговый оборот края с Казахстаном вырос в два раза и достиг 280 миллионов долларов. Основу экспорта составляют, в первую очередь, товары агропромышленного комплекса и промышленная продукция", – пояснил Кондратьев.

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