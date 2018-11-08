Определена стоимость самого дорогого перелета из России в бархатный сезон

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Самый дорогой билет в сентябре-октябре обошелся туристам из России почти в 700 тысяч рублей, сообщает Biletix.

Самым дорогим перелетом в период прошедшего бархатного сезона 2018 года стал рейс по маршруту Москва – Лима. Российская семья из четырех человек заплатила за перелет в столицу Перу 691 796 рублей. На втором месте оказался полет пары туристов из Москвы в Майами стоимостью 605 150 рублей. Замыкает тройку рейтинга самых дорогих путешествий вояж российской семьи из трех человек в Денпасар – столицу острова Бали – стоимостью 451 754 рублей.

Впрочем, турпоездки доступны всем. Совершать полеты можно с более чем ограниченным бюджетом. Тройку самых дешевых перелетов в сентябре-октябре 2018 года возглавил рейс Калуга – Москва, билет на который можно было купить за 799 рублей. На втором месте — полет из болгарского Бургаса в Москву, доставшийся российскому туристу за 812 рублей. На третьем месте – рейс из Ростова-на-Дону в Ереван за 820 рублей.

В целом в бархатный сезон выросла средняя стоимость билетов на рейсы как по России, так и за ее пределы. "Внутренние" авиабилеты подорожали с 6 968 до 8 814 рублей, то есть на 26%, билеты за границу – с 17 924 до 19 215 рублей, или на 7,2%. Единственным подешевевшим направлением в десятке самых популярных стали Минеральные воды: средний чек на авиаперелеты из Москвы снизился с 4 852 до 4 570 рублей.