Чартерные рейсы в Гамбию отменены из-за аэропортового сбора

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Чартерные рейсы в Гамбию, которые должны были выполняться с 1 октября по 28 марта 2019 года, отменены с середины ноября, сообщает Ratanews со ссылкой на консолидатора программы.
Первый рейс вылетел из Москвы в столицу Гамбии город Банжул 1 октября и был заполнен на 100%. В дальнейшем спрос также был неплохим.
Эта африканская страна на самой западной оконечности Африки не слишком известна на нашем рынке, но там есть все для экзотического отдыха – чистые пляжи, вкусная кухня, хорошие отели, из которых не менее 20% предлагают all inclusive, и заповедники с уникальными животными.
Полеты выполняла авиакомпания Royal Flight три раза в месяц.
Как рассказала руководитель департамента по связям с общественностью туроператора, который выступил консолидатором рейсов, Марина Макаркова, компания могла бы сохранить программу, но c середины ноября летать в Гамбию стало невыгодно. "Вылеты пришлось отменить из-за того, что авиационные власти страны ввели новый аэропортовый сбор в размере 40 долларов с человека", – пояснила собеседница.
Начальник отдела по корпоративным коммуникациям авиакомпании Royal Flight Максим Курашвили подтвердил информацию о введении нового сбора.
По словам Макарковой, туристам, оплатившим туры в Гамбию, туроператор предложит другие направления.
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