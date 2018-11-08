Чартерные рейсы в Гамбию отменены из-за аэропортового сбора

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Чартерные рейсы в Гамбию, которые должны были выполняться с 1 октября по 28 марта 2019 года, отменены с середины ноября, сообщает Ratanews со ссылкой на консолидатора программы.

Первый рейс вылетел из Москвы в столицу Гамбии город Банжул 1 октября и был заполнен на 100%. В дальнейшем спрос также был неплохим.

Эта африканская страна на самой западной оконечности Африки не слишком известна на нашем рынке, но там есть все для экзотического отдыха – чистые пляжи, вкусная кухня, хорошие отели, из которых не менее 20% предлагают all inclusive, и заповедники с уникальными животными.

Полеты выполняла авиакомпания Royal Flight три раза в месяц.

Как рассказала руководитель департамента по связям с общественностью туроператора, который выступил консолидатором рейсов, Марина Макаркова, компания могла бы сохранить программу, но c середины ноября летать в Гамбию стало невыгодно. "Вылеты пришлось отменить из-за того, что авиационные власти страны ввели новый аэропортовый сбор в размере 40 долларов с человека", – пояснила собеседница.

Начальник отдела по корпоративным коммуникациям авиакомпании Royal Flight Максим Курашвили подтвердил информацию о введении нового сбора.

По словам Макарковой, туристам, оплатившим туры в Гамбию, туроператор предложит другие направления.