Грецию посетили уже почти 800 тысяч российских туристов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. По итогам первых девяти месяцев 2018 года Грецию посетило 782 тысячи граждан РФ. Согласно статистике греческих аэропортов, заметнее всего вырос российский трафик в Афины, сообщает АТОР.

По информации представительства Греческой национальной туристической организации (ГНТО) в России и СНГ, за январь – сентябрь текущего года в воздушных гаванях страны зафиксировано 782 тысяч прибытий из России, что практически соответствует показателям прошлого года (+0,3%). При этом через аэропорт Афин в Грецию въехало почти 120 тысяч граждан РФ, что на 47% превысило показатели за тот же период 2017 года.

"Мы оцениваем сезон как удачный, поскольку удалось сохранить поток российских туристов на уровне прошлого года. Также мы отметили, что в Грецию все чаще приезжают туристы с высоким уровнем дохода. Это улучшение показателей с точки зрения качества", – говорит Поликарп Эфстатиу, директор представительства ГНТО в России и СНГ.

Он обращает внимание и на факт увеличения российского турпотока через афинский аэропорт, заявляя, что все больше туристов приезжает в столицу и отправляется оттуда на Афинскую Ривьеру, Эвию, Киклады и Пелопоннес, а не только на крупные популярные острова, куда летают чартеры.