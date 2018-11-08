Туроператоры рассказали о бронировании горнолыжных туров в Андорру

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ведущие туроператоры отмечают высокий спрос на горнолыжные туры в Андорру в сезоне 2018–2019, сообщает АТОР.
По данным участников рынка, в этом году раннее бронирование зимних туров в Андорру стартовало раньше обычного, еще летом, и вызвало большой интерес у туристов. Самые популярные – заезды на новогодние праздники, катание сразу после новогодних каникул, когда действуют самые выгодные цены, а также туры на вторую половину февраля.
По мнению большинства ведущих игроков рынка, Андорру выбирают за более низкие, по сравнению с Альпами, цены. По отзывам большинства туроператоров, существенного повышения цен на туры в евро по сравнению с прошлым годом не произошло. Тем не менее, андоррский турпродукт в рублях подорожал из-за роста курса евро.
При этом путешественники чаще всего бронируют туры продолжительностью в семь ночей, выбирая недорогие отели на полупансионе. Несмотря на то, что основные потоки по направлению генерируются за счет чартерных программ, стоит также отметить растущий интерес туристов к турам на базе регулярной перевозки в Барселону, растет количество и индивидуальных запросов.
В лидерах спроса у российских туристов – горнолыжные курорты Андорра-Ла-Велья, Ла Массана, Эскальдес, а также склоны региона катания Грандвалира, в том числе Сольдеу, Энкамп.
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