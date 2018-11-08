В Египте высказались о возвращении российских чартеров в Шарм-эш-Шейх

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Министерстве туризма Египта не сомневаются в возвращении прямых рейсов из России в курортный Шарм-эш-Шейх. Однако план проверок египетских аэропортов российской стороной пока еще не сверстан, сообщает АТОР.

В Лондоне проходит крупнейшая туристическая выставка WTM, участником которой выступает и Египет. Министр туризма АРЕ Рания Аль-Машат в ее рамках проводит серию консультаций с властями Великобритании по возвращению массового британского туризма в Шарм-эш-Шейх. Вслед за Россией в ноябре 2015 года Великобритания приостановила полеты в этот пункт назначения, сохранив тем не менее авиасообщение с Хургадой и другими курортами.

Египетский министр заявила, что туризм страны на подъеме и что после "семи лет террористических атак и политических потрясений" сектор покажет результат, лучший с 2012 года.

Аль-Машат сказала, что Россия "несомненно вернется в Шарм-эш-Шейх", и что Египет в настоящее время усилил информационный обмен и с Россией, и с другими правительствами в отношении вопросов обеспечения безопасности в аэропортах и разведывательных данных, важных для такой безопасности.

"Это полностью зависит от договоренности властей двух стран", – заявила глава минтуризма Египта, отвечая на вопрос о возможных сроках появления первых российских чартеров в Шарм-эш-Шейхе.