На Кубани вторую очередь бальнеологического курорта построят к 2022 году

КРАСНОДАР, 7 ноя — РИА Новости. Строительство второй очереди бальнеологического курорта в Мостовском районе Краснодарского края позволит увеличить вместительность номерного фонда в 10 раз, до 2 тысяч мест, проект планируется завершить к 2022 году, сообщает региональный департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

"Проект по строительству первой очереди курорта был реализован в 2016 году с инвестициями порядка 500 миллионов рублей. В данный момент планируется строительство второй очереди, которое завершат к концу 2022 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава краевого департамента инвестиций Юрий Волков посетил бальнеологический комплекс в станице Ярославской. "Кремниевы термы" не только пример успешной реализации инвестиционного проекта, но и образец развития рекреационной отрасли в муниципалитете", – приводятся слова Волкова.

Как пояснили в ведомстве, номерной фонд курорта сегодня составляет 60 номеров, единовременно отдыхать могут более 200 гостей. "По итогам реализации второго этапа курорт сможет вместить около 2 тысяч человек. В год комплекс посещает более 10 тысяч гостей не только из Краснодарского края, но и со всей страны", — добавили в ведомстве. На предприятии трудится около 120 человек, строительство второй очереди позволит расширить штат сотрудников до 500 человек.

По словам руководителя департамента, создание развитой инфраструктуры межсезонного и круглогодичного отдыха на территории Мостовского, Лабинского и других районов — одна из главных задач в рамках флагманского проекта "Развитие курортно-рекреационного кластера".

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