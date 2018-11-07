МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Российские туристы помогли Анталье обновить исторический максимум по количеству иностранных прибытий, сообщает АТОР.

За первые десять месяцев 2018 года на курорте побывало 12,5 миллиона зарубежных гостей, 37% из которых были россиянами.

Это новый рекорд турецкого курорта: в этом году число отдыхающих на 16% превысило рекордный показатель 2014 года, который называют "золотым периодом" турецкого туризма.

В Анталье подчеркивают, что феноменальным успехом курорт во многом обязан "историческим результатам" российского рынка: за десять месяцев 2018 года на пляжах этой провинции отдохнули 4,6 миллиона наших соотечественников. Это на 23% больше, чем за тот же период 2017 года и на 36% — 2014 года.

Российских туристов оказалось в два раза больше, чем немецких (их 2,2 миллиона человек, это второе место про числу прибывших), и в 6,4 раза больше, чем отдыхающих с Украины.

По итогам 2018 года власти турецкого курорта сохраняют планы принять не менее 14 миллионов иностранных туристов.