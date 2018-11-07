Экзотические острова Индийского океана отчитались о турпотоке из России

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Обнародованы итоги трех кварталов по российскому турпотоку на четырех экзотических островных направлениях Индийского океана – Мальдивах, Сейшелах, Шри-Ланке и Маврикии. Одни из них показали падение турпотока из РФ, другие – рост, сообщает АТОР.
В общей сложности на Мальдивах, Сейшелах, Шри-Ланке и Маврикии за январь – сентябрь 2018 года побывали 108 475 российских туристов.
Мальдивы лидируют среди всей островной экзотики Индийского океана как по абсолютным цифрам туристических прибытий из России, обойдя на регулярной перевозке даже Шри-Ланку с ее прямыми чартерами, так и по динамике годового прироста.
По мнению туроператоров, у Мальдив есть своя устоявшаяся аудитория, которая растет в том числе за счет другой островной экзотики. Премиальный сегмент во время кризиса практически не пострадал. Туристов привлекают сюда выгодные ценовые предложения отелей и возможность прямого перелета.
Согласно статистике Управления по развитию туризма Шри-Ланки, в 2018 году за этот же период (январь – сентябрь) на остров приехали 42 053 россиянина, что на 12,4% больше в годовом выражении, чем в прошлом году. Турпоток из России на Шри-Ланку растет второй год подряд. Этому способствуют туроператоры, организующие прямые чартерные перелеты на остров, тем самым удешевляющие конечную цену тура.
За январь – сентябрь текущего года из России на Сейшельские острова прибыли 8 390 туристов. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, Россия по итогам трех кварталов входит в ТОП-10 ключевых въездных рынков Сейшел.
По данным Национальной статистической системы Маврикия, за январь – сентябрь 2018 года турпоток из России упал на 9,5% по сравнению с тем же периодом 2017 года: с начала года на остров прибыло 6950 туристов из РФ. Свою роль в падении турпотока играет слабое продвижение направления в России и отсутствие прямого авиасообщения.
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