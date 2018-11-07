В Нидерландах разработали поезда-коворкинги для борьбы с давкой

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Оператор нидерландских железных дорог разработал дизайн поезда-коворкинга, в котором пассажиры смогут расположиться и поработать, сообщает "Евро-Пульс".

С помощью таких поездов создатели хотят разгрузить забитые в час пик обычные вагоны. Поезда-коворкинги позволят некоторым пассажирам официально начинать свой рабочий день уже в пути. Это значит, что часть людей сможет выезжать на работу позже или уходить домой раньше.

Такие поезда будут оборудованы столами (за одними можно будет работать сидя, за другими – стоя) и переговорными комнатами, где пассажиры смогут устраивать совещания. У компании в планах реализовать этот проект хотя бы частично к 2021 году.

Нидерланды — не единственная европейская страна, где разрабатываются многофункциональные поезда. Например, в Баварии уже в следующем году планируют запустить "поезд будущего" со спортзалом и специальными индивидуальными офисами на борту.