Бахчисарай стал самым популярным у туристов малым городом России

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Эксперты составили рейтинг малых городов России, наиболее популярных у туристов для путешествий и отдыха на выходные в ноябре, сообщает Tvil.ru.

Бахчисарай в Крыму, Олонец в Карелии, Переславль-Залесский в Ярославской области, Осташков на Селигере в Тверской области и Суздаль во Владимирской области вошли в первую пятерку малых городов по популярности путешествий в конце осени.

По данным сервиса, туристы бронируют поездки в малые города в ноябре на период на две-три ночи и тратят на аренду жилья от 1600 до 3200 рублей в сутки на семью.

Дешевле всего жилье обойдется в Бахчисарае (1600 рублей), дороже — в Суздале (3200 рублей). Самые длительные ноябрьские турпоездки совершают в Карелию, самые короткие — в Суздаль.