В Великобритании родился очень редкий гибрид осла и зебры

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В английском графстве Сомерсет недавно родился уникальный детеныш осла и зебры, сообщает Daily Mail.

Детеныша назвали Зиппи, его отец — осел, а мама — зебра, привезенная на ранчо из-за границы. Его раскраска очень необычна: тело серое, как у осла, а на ногах — как будто полосатые гетры. Подобных животных в Великобритании всего два.

39-летняя фермер Кристина Тернер очень волновалась, как пройдет беременность зебры. Чтобы не доставлять стресс животному даже не возила ее к ветеринару. Она заявила, что очень рада здоровому детенышу-гибриду.