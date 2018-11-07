Эксперты назвали самые экологически благополучные страны

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. По итогам опроса жителей 70 европейских городов был составлен ежегодный отчет Pollution Index 2018 Mid-Year, в котором эксперты сайта Numbeo (он специализируется на сборе статистических данных о городах и странах) оценили места на планете с самой плохой экологией.

Индекс показывает, прежде всего, степень загрязнения воздуха и воды. Остальные виды загрязнений практически не учитываются.

Самой проблемной с точки зрения экологии страной мира стала Монголия. На втором месте Афганистан, а на третьем — Мьянма.

Наиболее благополучная экологическая ситуация в Финляндии. Немного уступает ей по чистоте Исландия, Эстония, Швеция и Норвегия.

Россия расположилась в середине списка — на 48 месте из 102. Самым грязным городом страны был признан Челябинск, на втором месте – Екатеринбург. Москва и Санкт-Петербург разделили 3 и 4 место экологически проблемных российских городов.