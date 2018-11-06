Стюардессы рассказали, как пассажиры из эконома проникают в бизнес-класс

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Бортпроводники рассказывают, что некоторые пассажиры из "эконома" пытаются пробраться в бизнес-класс, укрывшись одеялом, а также ссылаясь на рекомендации врача, сообщает Daily Mail.

Одна из стюардесс рассказала, что сидение укрывшись одеялом с головой – одна из наиболее распространенных тактик. "Но это же не плащ-невидимка", — добавляет девушка. Также бортпроводница вспоминает, что когда просит у таких пассажиров предъявить их посадочный талон, часто слышит в ответ, что тот потерян.

По словам одного стюарда, он сталкивался со случаем, когда пассажир предъявлял медицинскую справку, в которой говорилось о том, что бизнес-класс рекомендован пациенту. Сотрудник авиаперевозчика рассказывает, что предложил пассажиру заплатить полную сумму за билет бизнес-класса и вернуть разницу за счет медицинской страховки.

"Некоторые пассажиры из "эконома" думают, что попытки занять места в бизнес-классе — это веселая игра, — говорит Джей Роберт, менеджер одной из международных авиакомпаний. – Но места определенного класса – это продукты, которые мы продаем, и все попытки взять то, за что вы не платили, – воровство".

Также Джей добавляет, что самым распространенным наказанием за попытки занять место в бизнес-классе, является публичное объяснение причины возвращения на место, указанное в билете. Это смущает пассажиров. "Часто члены экипажа нарочно говорят о причине, почему вас сопровождают на свое место для того, чтобы попутчики были в курсе", — поясняет эксперт.

Несмотря на это, на рейсах все равно встречаются пассажиры, которым удается повысить уровень своего перелета, не доплачивая за комфорт.

Так, один житель Великобритании заявил, что делает так уже много лет. "Моя стратегия заключается в том, чтобы спросить при регистации есть ли возможность перейти в бизнес-класс, затем снова уточняю при проходе на посадку, — рассказывает мужчина. – Затем я загружаю приложение и узнаю, какие места в бизнес-классе свободны, и в самолете сразу сажусь на одно из них".

По словам пассажира, его поймали только однажды, когда он по ошибке сел на место, подготовленное для одного из пилотов.