Российские туристы посетили свыше 100 стран мира в ноябрьские праздники

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В ноябрьские праздники российские путешественники, выбравшие заграничные поездки, чаще всего посещали Италию, Германию и Турцию. В число экзотических вошли страны Африки, Океании и Карибского бассейна, в частности, Камбоджа, ЮАР, Бангладеш, Танзания, Лаос и Конго, сообщает OneTwoTrip.

В пятерку самых популярных стран кроме Италии, Германии и Турции вошли Чехия и ОАЭ. Замкнули десятку Испания, Таиланд, Франция, Израиль и Нидерланды

Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно с вылетом из городов РФ за границу в минувшие праздники составила 23480 рублей, что на 8% больше, чем в ноябрьские выходные в прошлом году. За самые дорогие авиабилеты путешественники заплатили свыше 300 тысяч рублей.

"Спрос на зарубежные поездки по итогам ноябрьских праздников показал положительную динамику. Чувствительные к цене путешественники начали готовиться к ним еще за год, первые продажи авиабилетов на ноябрьские праздники 2018 года мы зафиксировали в ноябре 2017 года. Любители спонтанных поездок, готовые потратить на них внушительные суммы, продолжали покупать билеты даже в выходные, за несколько часов до вылета”, — комментирует директор авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.