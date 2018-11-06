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Как правильно сэкономить на здоровье и отдохнуть в санаториях Белоруссии
08:0006.11.2018
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Женщина принимает ванну с зеленой водой
© Depositphotos / savitskiy.lev

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Более 90% туристов из России, отправляющихся в Белоруссию, едут за лечением, говорят эксперты. Чем привлекательно это направление, какой санаторий выбрать и когда выгоднее всего совершить путешествие — в материале РИА Новости.

Спрос есть

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВид на Свято-Успенский кафедральный собор со стороны Западной Двины в Витебске
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на Свято-Успенский кафедральный собор со стороны Западной Двины в Витебске
Люди в исторических костюмах возле Несвижского замка
© Depositphotos / eAlisa
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"Я бывала в санаториях Краснодарского края и Кавказских Минеральных вод, но в последние несколько лет предпочитаю здравницы Белоруссии — там мне очень нравится искренняя доброжелательность людей вокруг, — рассказывает Ксения Гречко из Москвы. — Это, как и богатый шведский  стол, не особенность одного санатория, а повсеместная практика". Даже отдыхая одна, Ксения всегда находит компанию соотечественников, которых в белорусских санаториях очень много.

"Спрос на туры в Белоруссию в этом летнем сезоне увеличился на 56% по сравнению с прошлогодними показателями, а глубина продаж достигает января 2019-го", — отмечает Светлана Баранова, старший специалист по связям с общественностью одного из крупных туроператоров.

Причем, по словам эксперта, у туристов изменились предпочтения: год назад были востребованны экскурсионные туры, а сейчас большинство бронирований приходится на санаторно-курортное лечение — до 80%.

Низкая цена

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму

Средний чек за тур на человека при санаторном отдыхе на семь дней составляет 21 420 рублей, на экскурсионные туры — 20 160 рублей, сообщила Светлана Баранова.

"Еще пять-шесть лет назад санаторное лечение было в среднем в два раза дешевле российского, теперь разница — десять-пятнадцать процентов, — комментирует Сергей Ромашкин, генеральный директор одного из крупных туроператоров. — Цена зависит от времени года: так, в начале ноября туры обойдутся на 30-40% меньше, чем в августе".

Ромашкин добавляет, что направление привлекает соотношением цены и качества, редкими видами лечения, например радоновыми ваннами. К тому же в Белоруссии невысокие цены на потребительские товары, брать с собой крупные суммы на карманные расходы не понадобится.

Поближе к столице

© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
© Depositphotos / 3114635_clashot
Минск

"Санаторный отдых в Беларуси очень востребован, и это вовсе не случайно, — говорит Димитър Цонев, генеральный директор одной из крупных туристических компаний. — Отзывы очень хорошие практически у всех туристов. Вот и я в этом году отправлял на лечение тестя и тещу в Беларусь. Они остались довольны".

Девушка плавает в Мертвом море, Израиль
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Димитър уточняет, что наиболее популярен отдых в восточной части страны (Гомель, Витебск, Могилев), а вот на западную поступают единичные запросы. Но первые места занимают Минск и его окрестности (не больше часа езды от столицы).

"Вообще, лечебная программа в санаториях довольно интенсивная, поэтому на экскурсии туристы выбираются обычно по выходным, — продолжает Димитър. — Соответственно, близость к Минску — это выгодно. Можно ездить на прогулки туда".

Природа вокруг

© Depositphotos / mvw@tut.byСпоровское озеро на границе Березовского района и Дрогичинского района Брестской области Белоруссии
© Depositphotos / mvw@tut.by
Споровское озеро на границе Березовского района и Дрогичинского района Брестской области Белоруссии
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CC BY-SA 3.0 / MeganYoungmee / An snapshot of the temple in late spring
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Как отмечают ведущие игроки рынка, среди туристов у Белоруссии — имидж безопасного государства с первозданной природой и обилием достопримечательностей. Это и Мирский замок XVI века, внесенный в список ЮНЕСКО, и Несвижский замок, и Брестская крепость, и Хатынь, и многие другие.

Белорусские санатории в основном находятся в экологически чистых зонах — в сосновых борах, на берегах озер и рек, в непосредственной близости или на территории охраняемых природных зон.

© Depositphotos / aleksanderБеловежская пуща
© Depositphotos / aleksander
Беловежская пуща

Почти треть санаториев сосредоточена на самом большом озере страны — Нарочь. Также здравниц много в Гомельской, Брестской и Витебской областях.

При этом, уточняют эксперты, молодежь и туристы среднего возраста при выборе санатория ориентируются на близость крупных городов, а представители старшего поколения — на профиль лечения.

Прокатиться на машине

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВид на озеро Комсомольское и парк Победы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид на озеро Комсомольское и парк Победы
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"Месяц назад мы с мужем в очередной раз ездили лечиться в санаторий в Белоруссию, но на этот раз решили добираться на машине, — рассказывает Марина Хадалаева. — По дороге посмотрели Тулу, Смоленск, заезжали в Калугу, Курск, Воронеж. В самой Белоруссии, даже в деревнях, такие отличные дороги, что они мне точно будут сниться".

Марина обращает внимание всех, кто соберется в Белоруссию на машине, что для въезда, помимо российского паспорта, нужна зеленая карта — автостраховка, которую продают даже на трассе. За ее отсутствие могут выписать большой штраф.

Ромашкин отмечает, что чаще всего автомобильное путешествие предпочитают туристы, направляющиеся в санатории Восточной Белоруссии. В Минск, как правило, добираются самолетом или поездом.

Самолетом и поездом

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПассажирский поезд
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажирский поезд
На Западном участке Байкало-Амурской магистрали
© РИА Новости / Хамзин
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Прямые рейсы в Минск есть из девяти российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Калининграда, Казани, Нижнего Новгорода и Сургута от авиакомпаний Belavia, "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Nordwind Airlines и других.

"Дешевле всего в Минск могут слетать жители Москвы, Петербурга, Калининграда и Нижнего Новгорода, — комментирует Аркадий Гинес, директор по развитию сервиса путешествий OneTwoTrip. — Стоимость в обе стороны — в зависимости от города вылета — варьируется от восьми до 12 тысяч рублей, что в целом сопоставимо с перелетами по России".

Из Москвы в Белоруссию можно добраться и на одном из полутора десятков поездов (до Могилева — девять часов, до Минска — десять, до Бреста — 12 часов). С остановкой в Москве в Белоруссию также проходит прямой поезд "Новосибирск — Брест", следующий через Омск, Тюмень, Пермь, Киров, Нижний Новгород, Владимир и Минск. Есть поезд "Адлер — Минск", который не заезжает в Москву, но останавливается в Краснодаре, Ростове, Воронеже и Липецке.

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