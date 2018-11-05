Москва планирует активно продвигать свой туристический продукт в Европе

ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости. Москва после успешного проведения чемпионата мира по футболу намерена в 2019 году начать масштабное продвижение своего туристического продукта в городах Европы, рассказал РИА Новости представитель комитета по туризму столицы Евгений Чак.

По его словам, комитет по туризму готовит соответствующую стратегию. "Пока нет конкретной информации о том, в каких городах мы будем это делать, но это будет в Европе", — сказал он.

"В 90% случаев по отзывам о чемпионате мира 2018 года я видел только положительные комментарии. Все отмечают, что россияне очень доброжелательные. Это, конечно, может помочь в продвижении России и Москвы, в частности", — добавил Чак.

Комитет будет активнее рассказывать в интернете о туристических возможностях российской столицы. Непосредственная практическая работа по проекту начнется во второй половине следующего года, полагает собеседник агентства. "Сейчас появляется новое видение, согласуется. Но все выглядит очень перспективно", — заключил он.