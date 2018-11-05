Москва планирует активно продвигать свой туристический продукт в Европе

ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости. Москва после успешного проведения чемпионата мира по футболу намерена в 2019 году начать масштабное продвижение своего туристического продукта в городах Европы, рассказал РИА Новости представитель комитета по туризму столицы Евгений Чак.
По его словам, комитет по туризму готовит соответствующую стратегию. "Пока нет конкретной информации о том, в каких городах мы будем это делать, но это будет в Европе", — сказал он.
"В 90% случаев по отзывам о чемпионате мира 2018 года я видел только положительные комментарии. Все отмечают, что россияне очень доброжелательные. Это, конечно, может помочь в продвижении России и Москвы, в частности", — добавил Чак.
Комитет будет активнее рассказывать в интернете о туристических возможностях российской столицы. Непосредственная практическая работа по проекту начнется во второй половине следующего года, полагает собеседник агентства. "Сейчас появляется новое видение, согласуется. Но все выглядит очень перспективно", — заключил он.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.